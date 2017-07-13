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ЭКОНОМИКА РБ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ПРОМЗОНЫ В ШАБАНАХ
10:59 14.07.2017
Общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории СЭЗ «Минск» (участок 1 «МСА»)» пройдет с 24 июля по 17 августа, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в администрации Заводского района, детальным планом предлагается создание на территории проектирования максимально комфортных градостроительных условий развития части района промузла Шабаны, в том числе в границах сектора 2 участка № 1 территории СЭЗ «Минск». Цель — создание многофункциональной многоотраслевой структуры производства, транспортной инфраструктуры, общественных объектов.
В перспективе территория производственной застройки увеличится с нынешних 357,9 тыс. кв. м до 1 млн 276 тыс. кв. м и приблизится к деревне Новый Двор. Численность работающих на производственных объектах возрастет с 500 до 15 700 человек.
Среди реконструируемых и новых объектов, которые могут появиться на территории СЭЗ, — завод по сжиганию иловых осадков, завод по производству продукции металлообработки для строительной отрасли из стали и алюминия, площадка по переработке отходов бетонных и железобетонных изделий. Также планируется строительство складских помещений, гаражей и ряда других объектов, в том числе общественных. Усадебную застройку — 4 дома — планируется снести.
Презентация материалов общественного обсуждения состоится 26 июля в 18:00 во Дворце детей и молодежи «Золак» (пр. Партизанский, 146).
С проектными материалами можно ознакомиться с 24 июля по 7 августа в здании администрации Заводского района по адресу: ул. Жилуновича, 17, и в здании Минского райисполкома на ул. Ольшевского, 8 (каб. 403).
Свои замечания и предложения в письменной либо электронной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 17 августа можно оставить в письменном виде в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию Заводского района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 17; электронный адрес: ) и администрацию Минского райисполкома (почтовый адрес: Минск, 220073, ул. Ольшевского, 8; электронный адрес: ).
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