Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт в страны Европейского союза более чем в 1,5 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в январе-мае 2017 года предприятия концерна «Беллесбумпром» нарастили объемы отгрузок продукции в страны Европейского союза до 59,8 млн. долларов США, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ЕС экспортируется 10 видов товарных позиций, производимых организациями «Беллесбумпрома». Это древесные плиты - ДВП и ДСП, фанера, мебель, пиломатериалы, двери и окна, бумага и картон, обои, спички, тара и древесное топливо. Наибольший удельный вес в объеме экспорта занимают древесные плиты – порядка 33%, фанера – 28% и мебель – 11,6%. Стоит отметить, что и темп роста валютной выручки к аналогичному периоду прошлого года по этим товарам самый большой: по древесным плитам – 261,8%, фанере – 165,4%, мебели – 129,4%. Хорошая динамика и по экспорту дверей и окон. За пять месяцев их в страны ЕС отправлено на 1 млн. долларов США, что на 30% больше, чем за январь-май 2016 года.

Из рынков 28 стран Европейского союза предприятия концерна в текущем году работают на 23. Не осуществлялись отгрузки только в Ирландию, Финляндию, Испанию, Кипр и Мальту. Рынки этих стран предприятия также рассматривают как перспективные, и проводят работу по их изучению.

В целом, благодаря постоянной работе по диверсификации экспорта, отгрузки продукции в страны дальнего зарубежья планомерно растут. За последние годы их доля в общем объеме экспорта приблизилась к 44%. В 2014 году была чуть более 28%, в 2015 – 34,5%, в 2016 – 42,6%.