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ЭКОНОМИКА РБ
ИГРОКИ В КАЗИНО И РУЛЕТКУ ПОПОЛНИЛИ ВИТЕБСКИЙ БЮДЖЕТ НА 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
10:47 14.07.2017
Игроки в казино и рулетку увеличили вклад в доходы бюджета Витебщины почти на 2%, или на 18 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пишет газета «Витебские вести».
За пять месяцев текущего года в казну поступило около 980 тыс. подоходного налога с физических лиц, исчисленного с доходов в виде выигрышей, а также несыгравших ставок, сообщили в пресс-центре областной налоговой инспекции.
Напомним, что с 1 января 2016 года такие доходы подлежат налогообложению подоходным налогом по ставке 4%. Эти суммы полностью поступают в местный бюджет.
Всего же сумма выплаченных выигрышей, а также несыгравших ставок в индустрии азартных игр региона за этот период составила около 18,5 млн руб.
Кроме того, за пять месяцев в бюджет поступило 1,4 млн руб. от использования на территории области объектов игорного бизнеса. На Витебщине действуют 20 касс букмекерских контор, 495 игровых автоматов и 10 игровых столов.
К слову, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года их количество сократилось почти на 30%, в основном, за счет уменьшения числа игровых автоматов (на 212) и касс букмекерских контор (на 8).
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