Широкая денежная масса Беларуси за июнь выросла на 5,4%, или на 1856,4 млн рублей, и на 1 июля составила 36308,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 6,7% до 2090,8 млн руб.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, увеличилась на 14,2% до 6101,7 млн рублей.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) выросла на 9,2% до 12091,1 млн рублей.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте увеличился на 0,3% до 185,1 млн рублей.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) возросла на 9% до 12276,3 млн рублей.

Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, выросли на 3,7% до 21640,9 млн рублей.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте вырос на 1,8% до 2280,4 млн рублей.

Депозиты драгоценных металлов увеличились на 20,9% до 111,1 млн рублей.