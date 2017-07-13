Договоры государственного социального заказа разрешат заключать на пять лет. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил 13 июля на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак.

Новой редакцией закона «О социальном обслуживании», который вступит в силу 25 декабря 2017 г., предусмотрено упрощение процедуры государственного социального заказа. В частности, внесены изменения в правила проведения конкурсов. Также откорректированы сроки оказания услуг.

«Данные новшества позволят увеличить количество получателей социальной поддержки, которые нуждаются в той или иной помощи», - подчеркнул А. Румак.

В текущем году в Беларуси уже заключено 52 договора на выполнение государственного социального заказа. В 2016 году помощь на основе соцзаказа получали 1 610 человек, действовало 53 договора.

Государственный социальный заказ в Беларуси реализуется с 2013 года. Его суть заключается в том, чтобы, проанализировав демографическую ситуацию в конкретном регионе, определить те направления работы, которые наиболее востребованы, и предложить дополнительные услуги — те, которые не предоставляются государственными учреждениями. Осуществлять государственный социальный заказ могут некоммерческие общественные организации, на реализацию своего проекта они получат субсидии из местного бюджета.

«Практика показала, что данная форма социального обслуживания нашла себе применение. Однако возникали моменты, которые нуждались в корректировке, - отметил А. Румак. - В частности, действующая редакция закона предусматривает конкурсный отбор претендентов на реализацию государственного социального заказа, т. е. наличие нескольких некоммерческих общественных организаций, готовых оказывать услуги».

Однако нередки случаи, когда заявка поступает только от одного учреждения. Соответственно, местные власти не могут ее рассматривать.

«Не секрет, что в регионах, в отличие от столицы и областных центров, не так много подобных организаций, поэтому было принято решение дать возможность получить субсидии из местного бюджета на оказание социальных услуг даже в том случае, если у конкурсанта нет конкурентов, - подчеркнул замминистра. - При условии, что комиссия придет к заключению, что все необходимые условия соблюдены».

Еще одно новшество коснулось сроков предоставления услуг на основе государственного социального заказа. Ранее такие договоры подписывались на один год.

«С учетом того, что все госпрограммы в стране принимаются на пятилетку, в новой редакции закона предусмотрено, что и договор на осуществление государственного социального заказа может быть заключен на такое же количество лет, - прокомментировал А. Румак. - Чтобы организация могла спокойно оказывать поддержку нуждающемуся населению».