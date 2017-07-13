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ЭКОНОМИКА РБ


В ЦУМЕ 14 ИЮЛЯ ПРОЙДУТ ПОКАЗЫ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ОТ MILAVITSA
09:30 14.07.2017

Показы одного из крупнейших производителей корсетных изделий в Восточной Европе – Milavitsa состоятся 14 июля с 13.00 по 17.00 в ЦУМе на 4-м этаже в фирменной секции Milavitsa (проспект Независимости, 54).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в этот день всех гостей ожидает весьма насыщенная и интересная программа. Они смогут увидеть 9 фантастических и незабываемых показов от Milavitsa.

Milavitsa является производителем современного, востребованного и качественного белья. Об этом говорит количество фирменных магазинов: в Беларуси ‒ свыше 60 и более 500 по всему миру.

ЦУМ в этот день также подарит скидку 20% на покупку женского белья.
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