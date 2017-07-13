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ЭКОНОМИКА РБ
БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ ДЕВЯТИ СТРАН ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ГОРКАХ
09:07 14.07.2017
Международная конференция по вопросам деревообработки и антропогенного воздействия на лесные ресурсы состоится 14-15 сентября в Горках, сообщает сайт СЭЗ «Могилев».
Организаторами встречи выступаю администрация СЭЗ «Могилев» и Белорусская государственная сельскохозакадемия.
Планируется, что в мероприятии примут участие бизнесмены из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Китая, Польши, Турции, Франции, Словакии. На базе БГСХА пройдут тематические семинары и обсуждения, переговоры с представителями белорусских и иностранных компаний, встречи с экспортерами лесоматериалов. Также запланировано посещение передовых деревообрабатывающих предприятий региона. А также мероприятия экологической направленности. В частности, бизнесменам предложат поучаствовать в акции «Посади дерево», эковелопробеге и др.
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