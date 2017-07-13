ЭКОНОМИКА РБ

БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ ДЕВЯТИ СТРАН ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ГОРКАХ

09:07 14.07.2017 Международная конференция по вопросам деревообработки и антропогенного воздействия на лесные ресурсы состоится 14-15 сентября в Горках, сообщает сайт СЭЗ «Могилев». Организаторами встречи выступаю администрация СЭЗ «Могилев» и Белорусская государственная сельскохозакадемия. Планируется, что в мероприятии примут участие бизнесмены из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Китая, Польши, Турции, Франции, Словакии. На базе БГСХА пройдут тематические семинары и обсуждения, переговоры с представителями белорусских и иностранных компаний, встречи с экспортерами лесоматериалов. Также запланировано посещение передовых деревообрабатывающих предприятий региона. А также мероприятия экологической направленности. В частности, бизнесменам предложат поучаствовать в акции «Посади дерево», эковелопробеге и др.