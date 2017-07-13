В январе-мае 2017 г. белорусские предприятия на внешние рынки поставили металлургической продукции на сумму 727,7 млн долларов США, что составляет 6,8% в общем объеме экспорта продукции промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, объем производства продукции по виду экономической деятельности «Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» в январе-мае 2017 г. составил 2141,2 млн рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 9,7%.

В Беларуси металлургическую промышленность представляют 1,4 тыс. предприятий с численностью работающих 61,4 тыс. человек. Это предприятия черной металлургии, организации по заготовке и вторичной обработке лома металлов, а также предприятия, работающие в сфере порошковой металлургии и литья цветных металлов.

В общем объеме промышленного производства республики металлургическая продукция занимает 6%, почти 67% которой производят предприятия Гомельской и Минской областей.

В январе-мае текущего года предприятиями металлургии было произведено 965,4 тыс. тонн стали, 883,8 тыс. тонн готового проката, 181,3 тыс. тонн проволоки холоднотянутой из нелегированной стали, 64,1 тыс. тонн стальных труб, 38,6 тыс. тонн металлокорда, 4,2 тыс. тонн фитингов для труб или трубок из стали, 28 тыс. тонн строительных сборных металлоконструкций, 2 тыс. котлов центрального отопления.