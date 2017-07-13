ЭКОНОМИКА РБ

ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» И НТЦ КОМБАЙНОСТРОЕНИЯ ГОМСЕЛЬМАША ОБСУДИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

17:45 13.07.2017 Специалисты филиала «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 10 июля выполнили первую заправку компримированным природным газом и первый пуск зерноуборочного комбайна марки GS4118К «Полесье», изготовленного на заводе ОАО «Гомсельмаш». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Газпром трансгаз Беларусь», разработанный Научно-техническим центром комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» комбайн является первым в мире комбайном, использующим компримированный природный газ в качестве моторного топлива. 11 июля специалисты центра посетили филиал «Гомельское УМГ» с целью ознакомления с опытом эксплуатации газобаллонных транспортных средств, а также для изучения конструктивных особенностей, эксплуатируемых филиалом газовой техники. По итогам проведенной работы обсуждены дальнейшие мероприятия и перспективы расширения использования природного газа в качестве моторного топлива для тяжелой сельскохозяйственной техники.