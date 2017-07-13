Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси утвердило рабочий план по проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в 2017 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, рабочим планом предусмотрена уборка зерновых и зернобобовых без учета кукурузы на зерно с 2296,8 тыс. га (98% уровня 2016 года). В том числе сельхозорганизациям предстоит убрать рожь с 264,3 тыс. га, пшеницу – с 688,3 тыс. га, тритикале – с 507,2 тыс. га, ячмень – с 444,6 тыс. га, овес – с 167 тыс. га, просо – с 9,5 тыс. га, гречиху – с 14,9 тыс. га, зернобобовые – с 201 тыс. га.

Картофель подлежит уборке с 27 тыс. га, рапс и сурепица – с 364 тыс. га, сахарная свекла – с 98,9 тыс. га, лен – с 47,8 тыс. га, кукуруза на зерно – с 156,3 тыс. га.

Объем закупок зерна для республиканских государственных нужд на 2017 год составит 860 тыс. т, сахарной свеклы – 2085 тыс. т, пивоваренного ячменя – 82 тыс. т, маслосемян рапса – 120 тыс. т, льноволокна – 18,9 тыс. т.

Для уборочной кампании в наличии имеется 2896 зерноочистительно-сушильных комплексов и более 1 тыс. отдельно стоящих зерносушилок. Нагрузка на один зерноуборочный комбайн составит около 2,2 тыс. га, при уборке рапса – 68 га.

На период проведения уборки зерновых и зернобобовых культур (в июле-сентябре) потребуется 264,7 тыс. т дизтоплива, 17 тыс. т бензина. Для закупки горюче-смазочных материалов необходимо 381,8 млн руб.

По информации облсельхозпродов, накануне проведения уборки урожая сельхозорганизации обеспечены механизаторскими кадрами на 90% (более 38,8 тыс. человек). В том числе обеспеченность собственными кадрами комбайнеров составляет 87% от потребности (в Брестской области – 83%, Витебской – 85%, Гомельской – 94%, Гродненской – 84%, Минской – 83%, Могилевской – 93%).

«Для проведения уборочных работ в сжатые сроки требуется более 16 тыс. комбайнеров, в сельскохозорганизациях имеется 13,9 тыс. Всего недостает 2,1 тыс. комбайнеров. Для удовлетворения полной потребности дополнительно будут привлекаться более 2,1 тыс. комбайнеров из промышленных предприятий, учреждений образования и с других работ в хозяйствах, в том числе в Брестской области - 0,5 тыс. чел., Витебской – 0,3 тыс. чел., Гомельской – 0,15 тыс. чел., Гродненской – 0,4 тыс. чел., Минской – 0,6 тыс. чел., Могилевской – 0,2 тыс. чел.», - отмечается в плане.