Производство промышленной продукции ОАО «БЕЛАЗ» за I полугодие 2017 года увеличилось в 1,7 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составила не менее 59%.

В 1-м полугодии продано в 2 раза больше БЕЛАЗов, чем за 6 месяцев 2016-го (темп роста экспорта 203,5%). Помимо готовой продукции из Жодино поставляются и оригинальные запасные части для белорусской техники. Новым классом грузоподъёмности для рынка Беларуси стал карьерный самосвал БЕЛАЗ-75571 г/п 90 т, который с конца 2016 года эксплуатируется в РУПП «Гранит».

Только с начала 2017 года техника под маркой «БЕЛАЗ» отгружена в 24 страны мира. В 2016 году существенный рост показан в Боснии и Герцеговине – 133,7%, Анголе – 164,4%, Казахстане – 330,7%, Украине – 706,3%, высокий уровень поставок обеспечен в Индонезию, Монголию и Узбекистан. В 2017 году из стран Дальнего зарубежья следует выделить крупные поставки в Зимбабве, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину.

Намеченные до конца года параметры являются чрезвычайно высокими и напряженными. Управляющей компанией полностью сформирован портфель заказов на 2017 год и уже начато формирование портфеля на 2018 год.

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» завершило 2016 год с темпом роста экспорта в 106,7%, реализовав продукцию в 27 стран мира. Когда за 2016 год снижение поставок ведущими мировыми производителями составило 22%, а в сравнении с 2012 г. - 76% или 3625 ед., ОАО «БЕЛАЗ» показало положительные результаты. ОАО «БЕЛАЗ» первым среди ведущих мировых транснациональных корпораций по производству карьерной техники смогло выйти из кризисной ситуации и показать темп прироста +8% в реализации большегрузных самосвалов по итогам 2016 года. Это уже не первый раз, когда компания отличается лучшими итогами по сравнению со своими основными конкурентами.