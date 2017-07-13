ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ ПОЧТИ В 2 РАЗА
17:01 13.07.2017

Производство промышленной продукции ОАО «БЕЛАЗ» за I полугодие 2017 года увеличилось в 1,7 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составила не менее 59%.

В 1-м полугодии продано в 2 раза больше БЕЛАЗов, чем за 6 месяцев 2016-го (темп роста экспорта 203,5%). Помимо готовой продукции из Жодино поставляются и оригинальные запасные части для белорусской техники. Новым классом грузоподъёмности для рынка Беларуси стал карьерный самосвал БЕЛАЗ-75571 г/п 90 т, который с конца 2016 года эксплуатируется в РУПП «Гранит».

Только с начала 2017 года техника под маркой «БЕЛАЗ» отгружена в 24 страны мира. В 2016 году существенный рост показан в Боснии и Герцеговине – 133,7%, Анголе – 164,4%, Казахстане – 330,7%, Украине – 706,3%, высокий уровень поставок обеспечен в Индонезию, Монголию и Узбекистан. В 2017 году из стран Дальнего зарубежья следует выделить крупные поставки в Зимбабве, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину.

Намеченные до конца года параметры являются чрезвычайно высокими и напряженными. Управляющей компанией полностью сформирован портфель заказов на 2017 год и уже начато формирование портфеля на 2018 год.

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» завершило 2016 год с темпом роста экспорта в 106,7%, реализовав продукцию в 27 стран мира. Когда за 2016 год снижение поставок ведущими мировыми производителями составило 22%, а в сравнении с 2012 г. - 76% или 3625 ед., ОАО «БЕЛАЗ» показало положительные результаты. ОАО «БЕЛАЗ» первым среди ведущих мировых транснациональных корпораций по производству карьерной техники смогло выйти из кризисной ситуации и показать темп прироста +8% в реализации большегрузных самосвалов по итогам 2016 года. Это уже не первый раз, когда компания отличается лучшими итогами по сравнению со своими основными конкурентами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2017
валюта курс
EUR 2.2514
USD 1.9726
RUB 3.2783
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2514 -0.0136
USD 1.9726 -0.0054
RUB 3.2783 +0.0171
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2500 2.2520
USD 1.9700 1.9740
RUB 3.2750 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1390 1.1440
EUR/RUB 68.4500 68.6700
USD/RUB 59.9000 60.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте