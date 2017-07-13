Переходя на прием платежей через ЕРИП, организации не увеличивают свои затраты, а наоборот, оптимизируют их. Об этом заявил исполнительный директор ОАО «НКФО «ЕРИП» Владимир Русин.

Он пояснил, что комиссионное вознаграждение принимающих платежи через ЕРИП организаций составляет от 0,2% до 2%.

«При вхождении в систему ЕРИП, любая организация существенно сокращает свои расходы на создание и поддержание инфраструктуры приема платежей в свою пользу. И Единое расчетное информационное пространство – это не один банк, в котором организация обслуживается, это 23 банка со всеми своими отделениями, банкоматами, платежными терминалами, все отделения Белпочты. Это и удобство для плательщиков, которые сами могут выбирать как, когда и где им удобней платить с учетом широкой инфраструктуры приема платежей», - прокомментировал Владимир Русин.

Вознаграждение НКФО «ЕРИП» для любой организации, принимающей платежи через систему, составляет 0,1% от суммы платежа. Кроме того, в настоящее время около 17% от общего объема платежей осуществляются без уплаты вознаграждения как в адрес НКФО «ЕРИП», так и в адрес банка (платежи в бюджет).

Достигать максимального значения в 2% комиссия для принимающей платежи через ЕРИП организации может при отсутствии договора на прием платежей с расчетными агентами (банки и РУП «Белпочта»), или договора участия в АИС «Расчет» в качестве производителя услуг. При наличии таких договоров действующая комиссия рассчитывается как среднее значение от размеров вознаграждений пропорционально объему платежей. Действующие комиссии устанавливается с учетом условий приема платежей, ранее закрепленных в договорах с банками, в которых организации обслуживались.