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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛА 7 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 4 ПРЕДПИСАНИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА
15:37 13.07.2017
Прокуратура Витебской области дала оценку деятельности по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, должностными лицами исполкомов и иных организаций при наличии оснований объекты недвижимости не всегда включаются в перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц.
Названные объекты длительное время являются невостребованными, в связи с чем разрушаются, что негативно сказывается на финансово-экономическом состоянии коммунальных предприятий (Лепельский, Полоцкий и Чашникский районы).
В процессе распоряжения государственным имуществом допускаются нарушения законодательства при оформлении договоров купли-продажи, актов о приеме-передаче имущества и иных документов.
Местными исполнительными и распорядительными органами не всегда осуществляется надлежащий контроль над исполнением обязательных условий договоров купли-продажи имущества, в необходимых случаях своевременно не решаются вопросы привлечения виновных лиц к административной ответственности и возврата имущества в коммунальную собственность.
Прокурорами Витебского и Шумилинского районов установлены нарушения законодательства при сносе неиспользуемых объектов недвижимости.
В нарушение требований директивы №1 от 11.03.2004 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» ненадлежащее состояние неиспользуемых объектов недвижимости создает опасность для жизни и здоровья граждан, поскольку конструкции данных объектов нередко находятся в аварийном состоянии, в здания не исключен доступ посторонних лиц.
Кроме того, неиспользуемые объекты недвижимости в отдельных случаях являются местом распития спиртных напитков.
По результатам проведенной проверки органами прокуратуры Витебской области председателям местных исполнительных и распорядительных органов, руководителям субъектов хозяйствования внесено 7 представлений, вынесены 4 предписания.
Прокуратурой области в Витебский облисполком внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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