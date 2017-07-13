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ЭКОНОМИКА РБ


СИТУАЦИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТ УЛУЧШАТЬСЯ ЗА СЧЕТ РОСТА ПОСТАВОК НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
15:08 13.07.2017

По итогам января-мая 2017 года экспорт товаров и услуг вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт при этом показал прирост на 15,7%. Позитивная динамика внешнеторговых показателей сохраняется: за январь-апрель экспорт демонстрировал прирост на 19,4%, импорт – на 16,7%.

По словам, финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, рост экспорта обеспечен в первую очередь за счет поставок на российский рынок.

«В последнем аналитическом обозрении Национального банка говорится, что по итогам первого квартала физический объем экспорта в Россию вырос на 12,1%, в то время как в другие страны СНГ – всего на 1,1%, а в страны вне СНГ – и вовсе сократился на 8,7%. При этом в стоимостном объеме экспорт в Россию возрос больше чем на треть, так что важным фактором роста стало увеличение цен на товары. Отчасти этому могло способствовать ослабление белорусского рубля к российскому: за январь-май 2017 года средний курс российского рубля в Беларуси вырос на 15%. Важную роль сыграло и улучшение экономической ситуации в России», – сказала Ж. Кулакова.

Она отметила, что экспорт растет быстрее импорта, и это хорошо.

«Благодаря этому сальдо внешней торговли за январь-май сложилось положительным на уровне 265,3 млн долларов. В масштабах всей экономики это небольшой объем, но в Беларуси были времена, когда сальдо было хронически отрицательным и достигало миллиардов долларов. Поэтому даже такой небольшой плюс – это хороший результат», – сказала эксперт.

Она подчеркнула, что благодаря положительному внешнеторговому сальдо на курс белорусского рубля не оказывается дополнительного давления, спрос предприятий на иностранную валюту весьма умеренный.

«По итогам января-июня предприятия выступили чистыми покупателями иностранной валюты, но объем чистой покупки невелик – всего 118 млн долларов. На курсы валют такой показатель практически не влияет, однако нужно признать, что и валютной выручки внешняя торговля Беларуси практически не приносит – львиную долю приходится тут же отдавать на расчеты по импорту», – отметила Ж. Кулакова.
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