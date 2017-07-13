14 июля состоится совещание министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с участниками ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на совещании планируется проанализировать результаты деятельности дипломатических и консульских учреждений Беларуси за прошедший год, подвести итоги прошедшего семинара.

Кроме того, будут определены задачи на кратко- и среднесрочную перспективу, выделены приоритетные направления развития сотрудничества с зарубежными партнерами.