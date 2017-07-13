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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ ЗА 2016 ГОД БУДУТ ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ НА СОВЕЩАНИИ В МИДЕ
14:51 13.07.2017
14 июля состоится совещание министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с участниками ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на совещании планируется проанализировать результаты деятельности дипломатических и консульских учреждений Беларуси за прошедший год, подвести итоги прошедшего семинара.
Кроме того, будут определены задачи на кратко- и среднесрочную перспективу, выделены приоритетные направления развития сотрудничества с зарубежными партнерами.
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