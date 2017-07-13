Вузы Могилевской области установили стоимость обучения для студентов первого курса на 2017-2018 учебный год.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в частности, в Могилевском государственном университете стоимость обучения на дневной форме для первокурсников достигает 2020 руб. в год. Речь идет о специальностях «бизнес-администрирование», «правоведение» и «психология». На все остальные специальности цена установлена ниже – 1946 руб. Стоимость подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории страны, в год обойдется в 2,3 тыс. долларов.

В Белорусско-российском университете за обучение на дневной форме получения образования по техническим специальностям придется заплатить 2088 руб., а по экономическим – 2128 руб. Причем для студентов, обучающихся по образовательным программам Беларуси и России, установлены одинаковые тарифы. Для иностранцев плата составит 2,2 тыс. долларов.

Первокурсникам экономических специальностей дневного отделения Могилевского государственного университета продовольствия за 2017/2018 учебный год необходимо заплатить 2100 руб. Учащимся технологических, механических, химико-технологических специальностей – 2076 руб. Иностранные студенты заплатят 2,2 тыс. долларов.

В Могилевском институте МВД на дневной форме высшее образование получают только студенты-бюджетники. Платно здесь обучаются лишь учащиеся заочного отделения.

Приказ о стоимости обучения в Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии (БГСХА) находится на рассмотрении. По предварительным данным сумма будет составлять от 1198 руб. до 1287 руб. в зависимости от специальности. Планируется, что документ, устанавливающий тарифы на обучение, будет подписан через неделю.

Более полную информацию о стоимости обучения на платной основе можно посмотреть на сайтах учреждений образования. Цены для тех, кто поступает на платные отделения первого курса, определяются исходя из необходимых затрат на подготовку специалиста по конкретной специальности.