Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовные дела в отношении троих работников магазина «Ами-Мебель» ТДУП «Торговый дом «Лагуна», расположенном в Бобруйске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, обвиняемыми по уголовному делу признаны бывшие продавцы-консультанты магазина, жители Бобруйска, 1990, 1992 и 1993 годов рождения.

Следствием установлено, что мужчины при реализации покупателям мебели и вверенных им товарно-материальных ценностей принимали наличные денежные средства, которые в кассу магазина не вносили и чеки через кассовый аппарат не пробивали. Для подтверждения получения от покупателей денежных средств и выдачи им чека, расчет за приобретаемые товары производили с помощью принадлежащих им платежных банковских карт.

Затем, в конце рабочей смены, после формирования кассовых отчетов, посредством терминала производили отмену операций по оплате реализованного товара, в результате чего денежные средства перечислялись обратно на карт-счета обвиняемых.

Используя такую схему, бывшие работники магазина с августа 2015 по сентябрь 2016 года присвоили денежные средства в особо крупном размере в общей сумме порядка 110 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

На систематическую отмену операций по оплате товаров обратили внимание специалисты банка, через который проходили платежи. О данных фактах они сообщили представителям ТДУП «Торговый дом «Лагуна», которые провели финансово-ревизионную проверку и установили недостачу.

В настоящее время следствием проводятся необходимые процессуальные действия, изъята финансовая документация, которая изучается специалистами, и принимаются меры, направленные на возмещение ущерба.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 211 (присвоение денежных средств группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Один из обвиняемых попытался скрыться от уголовного преследования, был объявлен в международный розыск. В мае текущего года был задержан сотрудниками полиции в Москве (Россия). В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции на территорию Беларуси для привлечения к уголовной ответственности.

В ходе следствия внесен ряд представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.