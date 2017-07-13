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ЭКОНОМИКА РБ


ФИРМА ПО ПРОДАЖЕ КАРТРИДЖЕЙ УКЛОНИЛАСЬ ОТ УПЛАТЫ 36 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
12:58 13.07.2017

Управление Следственного комитета по Минской области передало в прокуратуру уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, должностные лица коммерческой организации, занимающейся реализацией картриджей и комплектующих к ним на территории Минска и Минского района, с целью уклонения от уплаты сумм налогов, помещали в бухгалтерский учет своей фирмы подложные первичные документы о несуществующих сделках с субъектами хозяйствования, имеющие признаки лжепредпринимательских структур.

Общая сумма неоплаченных фирмой налогов за год составила порядка 36000 рублей.

В рамках расследования проведены обыски, выемки бухгалтерской и иной документации, получены заключения криминалистических экспертиз. Наложен арест на имущество фигурантов. Принятыми следствием мерами ущерб погашен в полном объеме.

Действия двух бывших руководителей фирмы квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере), и ч. 4 ст. 16, ч. 2 ст. 243 (организация уклонения от уплаты сумм налогов) Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемые свою вину признали полностью, дали последовательные и правдивые показания, раскрывающие механизм противоправных действий. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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