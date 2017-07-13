В Брестской области расположены 125 предприятий с потреблением топливно-энергетических ресурсов более 1,5 тыс. т у.т. в год, которые в обязательном порядке подлежат энергетическому обследованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, из них годовое потребление топливно-энергетических ресурсов составляет: от 1,5 до 5 тыс. т у.т. - 63 предприятия, от 5 до 25 тыс. т у.т. - 47 предприятий, от 25 до 50 тыс. т у.т. - 10 предприятий, свыше 50 тыс. т у.т. - 5 предприятий РУП «Брестэнерго».

Энергетические обследования проводятся в соответствии с утверждёнными графиками. Руководителям всех предприятий, включенных в график, управлением направляются предписания на выполнение обязательных энергетических обследований с указанием срока проведения энергоаудита и требованием представления промежуточной информации о стадии выполнения работ. Выполнение предписаний находится на контроле управления.

В соответствии с графиком обязательных энергетических обследований в Брестской области в 2016 году было запланировано проведение энергоаудитов на 17 предприятиях. По графику энергоаудиты были проведены на всех предприятиях, кроме Брестского областного УМЧС, где аудит перенесен на 2017 год.

Кроме графика, проведено энергетическое обследование еще на 9 предприятиях области. Всего в 2016 году энергоаудиты проведены на 25 предприятиях области. Общий выявленный резерв экономии ТЭР по результатам проведенных энергоаудитов составил 33,8 тыс. т у.т, в том числе: по графику – 20 тыс. т у.т, вне графика – 13,8 тыс. т у.т.

Наибольшие резервы экономии топливно-энергетических ресурсов выявлены: ОАО «Барановичское ПХБО (аудитор РУП «Белинвестэнергосбережение») – 3293,7 т у.т (18% годового потребления); ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (аудитор ООО «МАВИТЭК») – 3606 т у.т (34,1% годового потребления); ОАО «Барановичский молочный комбинат» (аудитор ООО «МАВИТЭК») – 1368 т у.т (17,6% годового потребления); ОАО «Брестский электроламповый завод» (аудитор ООО «МНВЦЭ «Энерготехно») – 1407,4 т .т (17,3% годового потребления); КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» (аудитор Государственное предприятие «Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С.») – 2871 т .т (19,8% годового потребления); Пружанское КУПП «Коммунальник» (аудитор ЧПУП «ЭнергоОптима») – 2530 т у.т. (18% годового потребления).

В 2017 году по графику обязательных энергетических обследований запланировано проведение энергетических обследований на 21 предприятии Брестской области. На 1 квартал по графику энергоаудиты запланированы не были.

На 2 квартал запланированы аудиты на 5 предприятиях. По трем предприятиям энергоаудиты направлены на доработку, по одному – отчет на стадии разработки. По ОАО «Беловежский» выявлен резерв экономии ТЭР 2322 т у.т.(26,6% годового потребления).

Полностью в 1 полугодии завершены энергообследования на 3 предприятиях, в том числе на 2 предприятиях по графику 3 квартала: «РУПП «Экзон-Глюкоза» - выявлен резерв экономии ТЭР 394,2 т у.т. (16,6% годового потребления); ОАО «Парохонское» - выявлен резерв экономии ТЭР 338 т у.т. (22% годового потребления).

Вне графика в 1 полугодии 2017 г. проведены энергоаудиты: СООО «Данон Пружаны» - выявлен резерв экономии ТЭР 504 т у.т. (21,6% годового потребления); ОАО «Савушкин продукт» - выявлен резерв экономии ТЭР 7144,8 т у.т. (16,8% годового потребления); КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» - выявлен резерв экономии ТЭР 1629,8 т у.т.(14,6% годового потребления).

Общий выявленный резерв экономии ТЭР по результатам проведенных энергоаудитов составил 12332,8 т у.т, в том числе: по графику – 3054,2 т у.т, вне графика – 9278,6 т у.т.

В 2016 и 1 полугодии 2017 года на согласование в управление были представлены результаты энергетических обследований 23 предприятий области. Из них согласованы без замечаний 14, остальные возвращались на доработку в основном по причине недостаточной оценки эффективности использования энергоресурсов предприятием и отсутствием значимых энергосберегающих мероприятий на предстоящее пятилетие.

Сведения о выявленных при проведении энергоаудитов резервах экономии топливно-энергетических ресурсов обобщаются в инспекционно-энергетическом отделе управления, и информация направляется руководителям горрайисполкомов для дальнейшего учета при планировании мероприятий энергосбережения в регионе. При согласовании управлением планов деятельности по выполнению целевых показателей обязательным требованием является включение в план мероприятий, разработанных при проведении энергетического обследования.