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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВБУХА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРИЧЕВА НАЧИСЛЯЛА СЕБЕ ПОВЫШЕННЫЕ ПРЕМИИ И ЗАРПЛАТУ БЕЗ ВЕДОМА РУКОВОДСТВА
12:41 13.07.2017

Работники Комитета госконтроля и финансовой милиции Крического района выявили факты хищения денежных средств в ходе проверки учреждения образования Кричева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, заместитель главного бухгалтера данного учреждения неоднократно завышала свой должностной оклад и выплаты премиальных вознаграждений без наличия приказа руководителя о поощрении и перечисляла деньги на свой карт-счет. В общей сложности с июля 2015 г. по апрель 2017 г. она похитила 5,7 тыс. рублей.

В отношении заместителя главного бухгалтера Кричевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Причиненный ущерб полностью возмещен в бюджет.
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