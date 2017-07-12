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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВЛИФТМАШ ПОСТАВИТ 100 ЕДИНИЦ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
12:16 13.07.2017
Могилевлифтмаш поставит 100 единиц лифтового оборудования для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщили на предприятии, соответствующий договор подписан на выставке, где была представлена Национальная экспозиция Республики Беларусь в рамках IV форума регионов Беларуси и России, который в конце июня состоялся в Москве.
Форум был посвящен сотрудничеству Беларуси и России в инновационной сфере и развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий. В связи с этим в экспозицию «Могилевлифтмаша» были включены высокотехнологичные новинки – кабина пассажирского лифта без машинного отделения коттеджного типа и лифт пассажирский панорамный (с остеклением всех стен в виде бескаркасного купе) без машинного отделения.
На стенде также была представлена продукция заводов «Электродвигатель» и «Зенит», входящих в холдинг «Могилевлифтмаш».
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