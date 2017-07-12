Могилевлифтмаш поставит 100 единиц лифтового оборудования для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили на предприятии, соответствующий договор подписан на выставке, где была представлена Национальная экспозиция Республики Беларусь в рамках IV форума регионов Беларуси и России, который в конце июня состоялся в Москве.

Форум был посвящен сотрудничеству Беларуси и России в инновационной сфере и развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий. В связи с этим в экспозицию «Могилевлифтмаша» были включены высокотехнологичные новинки – кабина пассажирского лифта без машинного отделения коттеджного типа и лифт пассажирский панорамный (с остеклением всех стен в виде бескаркасного купе) без машинного отделения.

На стенде также была представлена продукция заводов «Электродвигатель» и «Зенит», входящих в холдинг «Могилевлифтмаш».