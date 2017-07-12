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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 3%, НО ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НИХ В БЮДЖЕТ РЕГИОНА ЗА ПОЛГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4,5%
11:58 13.07.2017
За январь-июнь 2017 года от индивидуальных предпринимателей в бюджет Брестской области поступило 25,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, темп поступлений к уровню прошлого года в текущих ценах составил 104,5%.
По состоянию на 1 июля 2017 года в налоговых инспекциях Брестской области на учете состояло 32208 ИП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предпринимателей уменьшилось на 991 человека (или на 3%).
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