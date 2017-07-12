За январь-июнь 2017 года от индивидуальных предпринимателей в бюджет Брестской области поступило 25,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, темп поступлений к уровню прошлого года в текущих ценах составил 104,5%.

По состоянию на 1 июля 2017 года в налоговых инспекциях Брестской области на учете состояло 32208 ИП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предпринимателей уменьшилось на 991 человека (или на 3%).