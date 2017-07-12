Сотрудники Оперативной таможни выявили факт незаконного перемещения крупной партии товара так называемой «санкционной группы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в машине SCANIA, которая направлялась в Россию, находилась офисная мебель, документы на которую и были представлены сотрудникам таможни. Однако при проверке обнаружено, что в оборудованных из предметов мебели полостях сокрыто 3,3 тонны ядер грецкого ореха. Товаросопроводительные документы на этот товар отсутствовали.

По данному факту сотрудники Оперативной таможни начали административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.

Грецкие орехи, по предварительной оценке стоимостью около 83 тыс. рублей, изъяты.