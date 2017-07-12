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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА БОЛЕЕ 3 ТОНН ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ НА 83 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
11:54 13.07.2017
Сотрудники Оперативной таможни выявили факт незаконного перемещения крупной партии товара так называемой «санкционной группы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в машине SCANIA, которая направлялась в Россию, находилась офисная мебель, документы на которую и были представлены сотрудникам таможни. Однако при проверке обнаружено, что в оборудованных из предметов мебели полостях сокрыто 3,3 тонны ядер грецкого ореха. Товаросопроводительные документы на этот товар отсутствовали.
По данному факту сотрудники Оперативной таможни начали административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.
Грецкие орехи, по предварительной оценке стоимостью около 83 тыс. рублей, изъяты.
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