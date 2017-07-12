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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ 15-16 ИЮЛЯ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ
11:36 13.07.2017
15 и 16 июля в связи с выполнением строительно-монтажных работ на некоторых улицах Минска будет временно ограничено движение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, с 5.00 до 23.00 15 июля по нечетной стороне ул. Стариновской от ул. Скорины до ул. Героев 120-й дивизии и по ул. Почтовой от ул. Стариновской до ул. Героев 120-й дивизии;
с 23.00 15 июля до 7.00 16 июля по выезду с ул. Стариновской на пр. Независимости и по нечетной стороне ул. Стариновской от выезда на пр. Независимости до ул. Героев 120-й дивизии;
с 7.00 до 23.00 16 июля по нечетной стороне ул. Стариновской от выезда на пр. Независимости до ул. Почтовой и по ул. Героев 120-й дивизии от ул. Стариновской до ул. Пономарева.
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