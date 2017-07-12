15 и 16 июля в связи с выполнением строительно-монтажных работ на некоторых улицах Минска будет временно ограничено движение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, с 5.00 до 23.00 15 июля по нечетной стороне ул. Стариновской от ул. Скорины до ул. Героев 120-й дивизии и по ул. Почтовой от ул. Стариновской до ул. Героев 120-й дивизии;

с 23.00 15 июля до 7.00 16 июля по выезду с ул. Стариновской на пр. Независимости и по нечетной стороне ул. Стариновской от выезда на пр. Независимости до ул. Героев 120-й дивизии;

с 7.00 до 23.00 16 июля по нечетной стороне ул. Стариновской от выезда на пр. Независимости до ул. Почтовой и по ул. Героев 120-й дивизии от ул. Стариновской до ул. Пономарева.