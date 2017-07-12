Концерн «Беллесбумпром» при поддержке посольства Республики Беларусь в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии организует представление деревообрабатывающей отрасли на международной выставке Timber Expo, которая состоится 10-12 октября в Бирмингеме (Великобритания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, вопросы представления коллективной экспозиции деревообрабатывающей отрасли Беларуси на Timber Expo рассмотрены 12 июля в концерне «Беллесбумпром».

Белорусская консолидированная экспозиция под эгидой концерна «Беллесбумпром» и при содейстивии УП "Белинтерэкспо" будет представлена на выставке пятью организациями: ОАО «Белорусская лесная компания», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», УП «Беллесэкспорт» и СООО «ЦСП БЗС».

Помимо представления выставочной экспозиции, планируется проведение контактно-кооперационной биржи при поддержке торгово-промышленных палат Беларуси и Великобритании, а также отдельная презентация деревообрабатывающей отрасли Беларуси, Белорусской универсальной товарной биржи и отраслевых спецэкспортеров.

Выставка Timber Expo является крупнейшим профильным форумом в Великобритании. Она проводится в рамках большой строительной недели, которая собирает порядка 650 экспонентов из разных стран мира. Выставку посещает не менее 30 тыс. посетителей.

Беларусь на Timber Expo будет представлена впервые. Уже разработана концепция белорусской экспозиции, определена программа визита официальной белорусской делегации, намечены мероприятия, переговоры и бизнес-встречи. Начата подготовка презентационных, информационных и имиджевых материалов, прорабатывается PR-кампания.

Великобритания – привлекательный и весьма перспективный рынок для белорусских производителей. Эта страна является чистым экспортером всей линейки продукции деревообработки. В 2016 году в Великобританию импортировано товаров из древесины на 6,6 млрд. долларов США. Поставляются лесоматериалы, древесное топливо, фанера, ДСП, ДВП, мебель и прочее.

Участие белорусских компаний в выставке Timber Expo – начало большого пути по освоению новых рынков в Европе.