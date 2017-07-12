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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МИНСКЕ СНИЖАЮТСЯ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД
10:59 13.07.2017
Цены на непродовольственные товары в июне снизились по сравнению с маем на 0,3%, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Главном статистическом управлении Минска, в мае снижение цен составило 0,3% по отношению к апрелю.
Цены на продовольственные товары, наоборот, показали рост на 0,8% (в мае — на 0,4%). Подорожали и услуги — на 0,9% (в мае — на 0,2%).
Если сравнивать первое полугодие 2017 года и 2016-го, то в нынешнем отмечен рост потребительских цен по всем товарным группам, а также на оказание услуг: индекс потребительских цен на продовольствие составил 109%, на непродовольственную группу товаров — 104,8% и на услуги — 107,6%.
При расчете инфляции учитываются цены на товары продовольственной группы ежедневного спроса. Кроме того, принимаются во внимание коммунальные платежи, расходы на транспорт и связь, стоимость бытовых электротоваров, посуды, лекарств, одежды, обуви, стройматериалов, табачных изделий и алкогольных напитков, а также платных медицинских услуг, услуг химчистки, парикмахерских и спортивных учреждений. Всего берутся в расчет 459 видов товарных позиций.
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