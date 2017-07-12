В первом полугодии 2017 года санитарной службой Могилевской области надзорными мероприятиями охвачено 2 тысячи субъектов хозяйствования, пишут «Могилевские ведомости».

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства зафиксированы у 863 из них, что составило более 43%. Нарушения выявлены на 1784 объектах, реализующих товары и продукцию, в их числе на 439 объектах (24,6%) – при обороте товаров зарубежного производства.

«Основные нарушения - это реализация товара без маркировки или с несоответствующей информацией на ней; нарушения условий хранения товаров; отсутствие (недостаточное проведение) производственного контроля товаров; реализация товаров с истекшим сроком годности или хранения; реализация товаров без документов, удостоверяющих их качество и безопасность», - отметила заместитель главврача Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Каминская.

Лабораторной службой ЦГЭ Могилевской области в январе-июне текущего года отобрано и исследовано более 3 тысяч проб товаров и продукции, в том числе 1354 зарубежного производства. По результатам выявлено 79 проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, из них 41 – зарубежного производства.

«В частности, средство для стирки детского белья порошкообразное «Ушастый нянь» (Украина) и мыло хозяйственное против пятен для детского белья «Ушастый нянь» (Россия) – по показателю индекс токсичности; ботинки для мальчика из кожзама с маркировкой IN STEP (Россия); сапоги детские дошкольные Libang Sport (пр-во Китай) - по используемым материалам подкладки; чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок 5 в 1 «Морской», «Видимый эффект» (Нидерланды) – по показателю рН; жидкость стеклоомывающая «Вьюга», ICE STORM, NORD LINE марки Frost (Россия) - по содержанию метанола и другие», - привела примеры собеседница.

Также приостанавливалась эксплуатация 275 объектов с нарушениями требований санитарного законодательства, в том числе 87 объектов (31,6%) с нарушениями в части реализации товаров зарубежного производства. Приостановлена реализация 5,3 тысячи кг и 581 единицы недоброкачественной продукции и товаров.