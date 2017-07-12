Изменяется организация дорожного движения по проспекту Машерова (от ул. Куйбышева до ул. Даумана) в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в целях увеличения пропускной способности, повышения безопасности, оптимизации и упорядочения дорожного движения до 14 июля будут внедряться следующие мероприятия по изменению организации дорожного движения:

по пр. Машерова от ул. Даумана до ул. Кропоткина будет наноситься новая горизонтальная дорожная разметка;

на светофорном объекте «пр. Машерова – ул. Богдановича» будут демонтироваться дополнительные стрелки «налево» по ул. Богдановича с обеих сторон, изменен график режима работы светофорного объекта, организованы альтернативные развороты по пр. Машерова, нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка, демонтированы и установлены соответствующие дорожные знаки;

на светофорном объекте «пр. Машерова – военный госпиталь» будут демонтировано вызывное пешеходное табло без изменения графика режима работы светофорного объекта;

на светофорном объекте «пр. Машерова – ул. Куйбышева» будет запрещен поворот налево с пр. Машерова на ул. Куйбышева со стороны ул. Красной, изменен график режима работы светофорного объекта, организован альтернативный разворот по пр. Машерова возле военного госпиталя, нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка, демонтированы и установлены соответствующие дорожные знаки.