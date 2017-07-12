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ЭКОНОМИКА РБ


КОНФЕРЕНЦИЯ ПО «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ» ПРОШЛА В ЧАУСАХ
09:54 13.07.2017

Мероприятия информационного цикла «Продвижение зеленой экономики в Республике Беларусь: принципы, механизмы, перспективы» стартовавшие в апреле, за три месяца прошли практически во всех областях страны.

Организаторами мероприятия выступили Представительство ЕС в Беларуси при участии Минприроды и облисполкомов.

Как сообщают «Могилевские ведомости», на днях ознакомились с «зеленой экономикой» и в Могилевской области. Площадкой для конференции организаторы выбрали Чаусы. В мероприятии приняло участие более 70 человек: это и представители власти, специалисты различных областей, и студенты-экологи, СМИ.

Чаусы были выбраны организаторами неслучайно, на территории райцентра реализуется семь инициатив осуществляемых в рамках проекта международной технической помощи ЕС-ПРООН, а также Чаусы являются подписантом «Соглашения мэров» и выполняют взятых на себя обязательств по сокращению выбросов СО2.

Среди обсуждаемых вопросов были проблемы и перспективы развития экологического с/х производства в Беларуси, примеры успешного внедрения «зеленых идей» в разных регионах страны, знакомство с инициативами, реализуемыми в Могилевской области. В качестве примера были приведены промежуточные результаты достигнутые при реализации инициативы по развитию экологического туризма в Чаусском районе. Далее участники форума посетили объекты, на которых планируются или уже реализуются мероприятия, осуществляемые в рамках экологических инициатив при финансовой поддержке ЕС.

Вкусным бонусом стала дегустация местных блюд, приготовленными по старинным рецептам. Развитие традиционной кухни, является еще одной инициативой реализуемых на базе СШ агрогородка Осиновка в рамках проекта ПРООН «Осиновка – центр сельского развития».
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