В Беларуси физические лица могут ввозить транспортные средства для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС без свидетельств о безопасности конструкции до 1 июля 2018 года. Такое решение принято по итогам совещания по актуальным вопросам в сфере технического регулирования в условиях ЕАЭС, состоявшегося на площадке правительства на минувшей неделе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в нем принимали участие представители Госстандарта, Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и коммуникаций, других органов госуправления.

Напомним, что в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011; принят Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 г. № 877, вступил в силу – с 1 января 2015 г.) документом, подтверждающим соответствие единичного транспортного средства требованиям ТР ТС 018/2011, является свидетельство о безопасности конструкции этого транспортного средства.

К единичным транспортным средствам наряду с другими категориями относятся и транспортные средства, ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд.

В связи с этим свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства было включено в перечень документов, которые необходимо предоставить физическому лицу для осуществления административной процедуры «Государственная регистрация транспортных средств», предусмотренной указом № 200 от 26 апреля 2010 г.

Поскольку ранее требования к единичным транспортным средствам, предусмотренные ТР ТС 018/2011, в нашей республике не применялись, Советом министров было принято решение о возможности ввоза физическими лицами единичных транспортных средств для собственных нужд без проведения подтверждения их соответствия требованиям регламента до 1 июля 2017 года.

В настоящее время в государствах – членах ЕАЭС на стадии согласования находится проект изменений в ТР ТС 018/2011, подготовленный Госстандартом Республики Беларусь в 2015 году. Предлагаемые к внесению коррективы, наряду с другими вопросами, предусматривают исключение необходимости подтверждения соответствия единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд на территорию ЕАЭС, требованиям ТР ТС 018/2011. Данное предложение обусловлено тем, что в соответствии с законодательством ЕАЭС, принятым после утверждения ТР ТС 018/2011, при оценке соответствия заявителем могут быть зарегистрированные на территории государства – члена юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо уполномоченным изготовителем лицом.

Принятие решения по указанному проекту изменений на уровне ЕАЭС потребует еще определенного временного периода.

С учетом этого, а также озвученных в ходе совещания информации и предложений было принято решение о том, что Госстандарт совместно с Министерством внутренних дел и другими заинтересованными подготовит и внесет в Совет министров Республики Беларусь проект нормативного правового акта по переносу на один год (т.е. до 1 июля 2018 года) срока вступления в силу требования о представлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства физическими лицами для административной процедуры «Государственная регистрация транспортных средств» (единичных транспортных средств).

До вступления в силу этого нормативного правового акта государственная регистрация единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд, будет осуществляться без предоставления ими свидетельства о безопасности конструкции этих транспортных средств.