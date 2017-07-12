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13.07.2017

 

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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 0,4%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 7,3%
09:32 13.07.2017

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2017 г. по сравнению с маем 2017 г. составил 100,4%, с декабрем 2016 г. – 107,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе на инвестиционные товары – 100,6% и 104,3% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 110%, потребительские товары – 100,3% и 102,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2017 г. по сравнению с маем 2017 г. составил 99,4%, с декабрем 2016 г. – 104,7%, в том числе в растениеводстве – 95,5% и 105,9% соответственно, животноводстве – 100,9% и 104% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июне 2017 г. по сравнению с маем 2017 г. составил 102%, с декабрем 2016 г. – 103,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,8% и 104,8% соответственно, машины и оборудование – 101,2% и 99,1%, прочие работы и затраты – 104,8% и 108,9% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2017 г. по сравнению с маем 2017 г. составил 101,8%, с декабрем 2016 г. – 103,6%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2017 г. по сравнению с маем 2017 г. составил 100%, с декабрем 2016 г. – 106,5%.
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