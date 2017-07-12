Цены на продукты в белорусских магазинах «заморозят» ниже среднерыночных. Торговая сеть «Рублевский» возьмет под контроль стоимость популярных товаров – теперь она будет неизменно ниже той, что доводится Белстатом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, цены на продукты питания «заморозят» по всей стране. Под «статистический контроль» попадут популярные позиции в сети «Рублевский», в том числе социально значимые товары. Чтобы цены на них всегда оставались ниже рыночных, стоимость каждого продукта будут сверять с усредненными данными из ежемесячных отчетов Белстата. По мере необходимости переоценку будут совершать в 10-х числах месяца – практически сразу после появления свежих данных по стране.

Привязка к официальной статистике открывает Беларуси новый формат ценообразования.

«Ранее еще никто не использовал данные Белстата для регулирования цен на товары. Однако в некоторых странах мира такая методика уже получила распространение. Она позволяет гарантировать потребителю честную и справедливую стоимость товара. Что важно, речь идет о регулярных (а не акционных) ценах, которые будут действовать постоянно. Мы всегда придерживались низких цен – теперь же мы это еще и публично контролируем», – отметил исполнительный директор сети «Рублевский» Виктор Балашов.

Ценовой самоконтроль стал частью долгосрочной программы ритейлера. Того же просят и от поставщиков.

«Крупная торговая сеть может позволить себе за счет больших объемов продавать товары с заметным дисконтом. Практически все наши поставщики готовы к новой методике ценообразования. В конечном счете, мы действуем в интересах населения. В Беларуси основные потребительские товары и так находятся под усиленным контролем государства. Теперь же все станет еще проще, понятнее и прозрачнее», – пояснил глава сети «Рублевский».

Товары, которые попадут в выборку, будут отмечены специальным знаком.

«Стоимость товара всегда будет ниже среднерыночной, причем вне зависимости от изменений условий поставок или ситуации на мировом рынке продовольствия. Все возможные риски мы берем на себя. Что важно, это не просто лозунг: потребитель будет видеть, сколько составляет разница между фактической и среднерыночной стоимостью, которую приводит Белстат. Это позволит лучше ориентироваться в ценах на товары и четко понимать, что ты экономишь, а не переплачиваешь на покупке», – пояснили в сети «Рублевский».

Список товаров «статистического контроля» будут пересматривать каждый месяц. То, что спросом не пользуется, уступит место более популярным продуктам. В сети «Рублевский» планируют охватить максимальное количество категорий.

Таблицы с ценами на конкретные товары в сравнении со среднерыночными будут размещать в открытом доступе на сайте ритейлера.

«Все максимально прозрачно. Для нас важно вести честный и доверительный диалог с потребителем. Стоимость каждого товара будет подкреплена статистическим документом, с которым можно свободно ознакомиться. В результате покупатели смогут с полной уверенностью совершать ежедневные покупки по наиболее выгодным ценам», – пояснили в сети «Рублевский».