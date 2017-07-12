ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ РИТЕЙЛЕР «ЗАМОРОЗИТ» ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ НИЖЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ БЕЛСТАТА
15:46 12.07.2017

Цены на продукты в белорусских магазинах «заморозят» ниже среднерыночных. Торговая сеть «Рублевский» возьмет под контроль стоимость популярных товаров – теперь она будет неизменно ниже той, что доводится Белстатом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, цены на продукты питания «заморозят» по всей стране. Под «статистический контроль» попадут популярные позиции в сети «Рублевский», в том числе социально значимые товары. Чтобы цены на них всегда оставались ниже рыночных, стоимость каждого продукта будут сверять с усредненными данными из ежемесячных отчетов Белстата. По мере необходимости переоценку будут совершать в 10-х числах месяца – практически сразу после появления свежих данных по стране.

Привязка к официальной статистике открывает Беларуси новый формат ценообразования.

«Ранее еще никто не использовал данные Белстата для регулирования цен на товары. Однако в некоторых странах мира такая методика уже получила распространение. Она позволяет гарантировать потребителю честную и справедливую стоимость товара. Что важно, речь идет о регулярных (а не акционных) ценах, которые будут действовать постоянно. Мы всегда придерживались низких цен – теперь же мы это еще и публично контролируем», – отметил исполнительный директор сети «Рублевский» Виктор Балашов.

Ценовой самоконтроль стал частью долгосрочной программы ритейлера. Того же просят и от поставщиков.

«Крупная торговая сеть может позволить себе за счет больших объемов продавать товары с заметным дисконтом. Практически все наши поставщики готовы к новой методике ценообразования. В конечном счете, мы действуем в интересах населения. В Беларуси основные потребительские товары и так находятся под усиленным контролем государства. Теперь же все станет еще проще, понятнее и прозрачнее», – пояснил глава сети «Рублевский».

Товары, которые попадут в выборку, будут отмечены специальным знаком.

«Стоимость товара всегда будет ниже среднерыночной, причем вне зависимости от изменений условий поставок или ситуации на мировом рынке продовольствия. Все возможные риски мы берем на себя. Что важно, это не просто лозунг: потребитель будет видеть, сколько составляет разница между фактической и среднерыночной стоимостью, которую приводит Белстат. Это позволит лучше ориентироваться в ценах на товары и четко понимать, что ты экономишь, а не переплачиваешь на покупке», – пояснили в сети «Рублевский».

Список товаров «статистического контроля» будут пересматривать каждый месяц. То, что спросом не пользуется, уступит место более популярным продуктам. В сети «Рублевский» планируют охватить максимальное количество категорий.

Таблицы с ценами на конкретные товары в сравнении со среднерыночными будут размещать в открытом доступе на сайте ритейлера.

«Все максимально прозрачно. Для нас важно вести честный и доверительный диалог с потребителем. Стоимость каждого товара будет подкреплена статистическим документом, с которым можно свободно ознакомиться. В результате покупатели смогут с полной уверенностью совершать ежедневные покупки по наиболее выгодным ценам», – пояснили в сети «Рублевский».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2017
валюта курс
EUR 2.2650
USD 1.9780
RUB 3.2612
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2650 +0.0101
USD 1.9780 -0.0014
RUB 3.2612 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2640 2.2700
USD 1.9750 1.9770
RUB 3.2550 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1500
EUR/RUB 69.2100 69.9400
USD/RUB 60.5000 61.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте