В магистратуре Государственного института управления и социальных технологий БГУ открыта специальность «Проектирование сложных интегрированных систем».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, ее авторами выступили заведующий кафедрой технологий программирования ФПМИ БГУ Александр Курбацкий и заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий вуза Юрий Воротницкий.

До настоящего времени в Беларуси подготовка специалистов в области концептуального проектирования сложных интегрированных систем отсутствовала. Открытие специальности обусловлено возросшей востребованностью таких сотрудников, так как сложные интегрированные системы являются основой цифровизации всех сторон деятельности государства, бизнеса, общества и определяют темпы строительства ИТ-страны.

Открытие новой специальности – пилотный проект, в рамках которого отрабатываются новые подходы в подготовке специалистов для ИТ-сферы, эффективно сочетающие теорию и практику. В частности, при разработке актуальных для отрасли учебных планов и программ осуществлялось тесное взаимодействие с работодателями – резидентами Парка высоких технологий. Основу преподавательского состава составляют специалисты известных ИТ-компаний, ранее защитившие диссертации в БГУ.

Отметим, что учебный процесс отличают современные технологии обучения, возможности получения международных сертификатов, изучения курсов по выбору в системах открытого образования. Преимуществом новой специальности является также максимальный объем практических занятий и производственной практики. По результатам этой работы каждый магистрант должен будет разработать самостоятельный проект сложной системы.

Проект магистратуры поддерживается Всемирным банком, Министерством образования Беларуси, Администрацией Парка высоких технологий, Научно-технологической ассоциацией «Инфопарк», компанией Softline Group.

Прием документов осуществляется с 1 по 24 августа (ул. Обойная, 7).