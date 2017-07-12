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ЭКОНОМИКА РБ
В МАГИСТРАТУРЕ ГОСИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ ОТКРЫТА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЛОЖНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
15:38 12.07.2017
В магистратуре Государственного института управления и социальных технологий БГУ открыта специальность «Проектирование сложных интегрированных систем».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, ее авторами выступили заведующий кафедрой технологий программирования ФПМИ БГУ Александр Курбацкий и заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий вуза Юрий Воротницкий.
До настоящего времени в Беларуси подготовка специалистов в области концептуального проектирования сложных интегрированных систем отсутствовала. Открытие специальности обусловлено возросшей востребованностью таких сотрудников, так как сложные интегрированные системы являются основой цифровизации всех сторон деятельности государства, бизнеса, общества и определяют темпы строительства ИТ-страны.
Открытие новой специальности – пилотный проект, в рамках которого отрабатываются новые подходы в подготовке специалистов для ИТ-сферы, эффективно сочетающие теорию и практику. В частности, при разработке актуальных для отрасли учебных планов и программ осуществлялось тесное взаимодействие с работодателями – резидентами Парка высоких технологий. Основу преподавательского состава составляют специалисты известных ИТ-компаний, ранее защитившие диссертации в БГУ.
Отметим, что учебный процесс отличают современные технологии обучения, возможности получения международных сертификатов, изучения курсов по выбору в системах открытого образования. Преимуществом новой специальности является также максимальный объем практических занятий и производственной практики. По результатам этой работы каждый магистрант должен будет разработать самостоятельный проект сложной системы.
Проект магистратуры поддерживается Всемирным банком, Министерством образования Беларуси, Администрацией Парка высоких технологий, Научно-технологической ассоциацией «Инфопарк», компанией Softline Group.
Прием документов осуществляется с 1 по 24 августа (ул. Обойная, 7).
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