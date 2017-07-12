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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ИТОГАМ ГОДА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ СОСТАВИТ 5-7% – ЭКСПЕРТ
14:58 12.07.2017

По данным Белстата, инфляция за июнь составила 0,7%. При этом годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,5%. По сравнению с предыдущим месяцем инфляция ускорилась: за май цены выросли на 0,3%, а в годовом выражении инфляция составляла 6,1%.

По мнению финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, главный фактор, повлиявший на рост цен в июне – сезонность.

«В первый летний месяц на прилавках появляются ранние овощи, которые стоят значительно дороже прошлогодних. Например, если посмотреть цены по Минску, мы увидим, что капуста за июнь подорожала на 60%, морковь – на 45%, картофель – почти на 30%. Кроме того, сказывается и сезон отпусков – дорожает международный транспорт, санатории и так далее. К концу лета, скорее всего, мы увидим обратную реакцию – цены на овощи и фрукты и «отпускные» услуги могут заметно упасть», – сказала Ж. Кулакова.

По словам эксперта, на ускорение инфляции могло повлиять также два экономических фактора: рост курсов доллара и евро и снижение процентных ставок в экономике.

«Нацбанк сейчас регулирует инфляцию путем сдерживания прироста широкой денежной массы (ШДМ), иными словами, сдерживая рост числа денег в экономике. При этом 67% широкой денежной массы в Беларуси сформировано в иностранной валюте, поэтому рост курсов доллара и евро автоматически приводит и к росту ШДМ. Что касается процентных ставок, то их снижение повышает привлекательность кредитов и одновременно снижает привлекательность депозитов, что приводит к росту потребительского спроса и, соответственно, росту цен. Но я не думаю, что влияние этих факторов было значительным», – отметила Ж. Кулакова.

Она подчеркнула, что годовая инфляция все равно остается на рекордно низком уровне, и в настоящий момент предпосылок для ее резкого ускорения не просматривается.

«Думаю, что по итогам 2017 года уровень инфляции составит 5-7% – в зависимости от того, как будет складываться ситуация с зарплатами, процентными ставками и курсами валют», – сказала Ж. Кулакова.
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