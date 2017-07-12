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ЭКОНОМИКА РБ


ЯНДЕКС И LIFE:) ДОГОВОРИЛИСЬ О БЕЗЛИМИТНОМ ТРАФИКЕ В ТРЕХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
14:32 12.07.2017

Компания «Яндекс» и мобильный оператор life:) договорились о безлимитном трафике в Яндекс.Картах, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Транспорте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Яндекса», теперь абоненты life:) могут пользоваться этими приложениями, не расходуя на них трафик по своему основному тарифу. Стоимость услуги — 90 копеек в месяц, первые три дня после подключения ей можно пользоваться бесплатно.

Картографические приложения Яндекса помогают людям ориентироваться в городе и перемещаться по нему. Яндекс.Навигатор строит автомобильные маршруты с учётом пробок и ремонтных работ. Тем, кто ездит без машины, пригодится Яндекс.Транспорт — он позволяет следить за перемещением общественного транспорта онлайн, прогнозирует время его прибытия и подсказывает, как доехать до нужного места. В Яндекс.Картах удобно искать места и организации, например аптеки или банкоматы поблизости, и строить до них маршруты.

Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты доступны по всей Беларуси, Яндекс.Транспорт — в Барановичах, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гродно, Кобрине, Лиде, Могилёве, Пинске и Слуцке. Безлимитный трафик доступен пользователям приложений для iOS и Android. Узнать о том, как его получить, можно на сайте мобильного
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