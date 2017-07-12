Стоимость платного обучения в БГУИР для первых курсов будет увеличена на 10% по сравнению с прошлым годом, пишет агентство «Минск-Новости».

Как пояснил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Михаил Батура, повышение связано с тем, что в течение 2016-2017 учебного года увеличилась ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, а также дорожали тарифы на коммунальные и другие услуги.

С нового учебного года самым дорогим будет обучение на факультете компьютерных систем и сетей. Первокурсникам дневного отделения оно обойдется в 2 750 рублей за год.

На бюджетное отделение БГУИР в нынешнем году планируют принять 1260 человек. Прием документов стартовал 12 июля, а завершится 17-го. На платную форму подавать заявления можно с 12 июля по 4 августа.