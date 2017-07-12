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ЭКОНОМИКА РБ


НА АВТОДОРОЖНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГРАНИЦЕ С ПОЛЬШЕЙ И УКРАИНОЙ ПОЯВИЛСЯ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ
14:04 12.07.2017

При участии Брестского филиала РУП «Белтелеком» на автодорожных пунктах пропуска «Варшавский мост», «Домачево», «Песчатка», «Мокраны» и «Козловичи» в конце июня 2017 года установлены общественные точки беспроводного доступа в сеть интернет Wi-Fi.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белтелеком», граждане, пересекающие границу с Польшей и Украиной в указанных местах, могут воспользоваться доступом в интернет, подключившись со своих мобильных устройств к беспроводной сети Wi-Fi с идентификатором (SSID) BELTELECOM.

Зарегистрироваться в беспроводной сети Wi-Fi BELTELECOM можно с помощью Web-портала авторизации через браузер мобильного устройства пользователя.

Есть несколько способов получения доступа к сети:

с использованием Web-портала ввести номер мобильного телефона в международном формате, выбрать продолжительность сеанса подключения к сети интернет (15 минут в течение суток предоставляются бесплатно, дополнительное время оплачивается с использованием банковской пластиковой карты), получить SMS-сообщение с реквизитами (кодом доступа), ввести код доступа в соответствующее поле Web-портала;

отправить пустое SMS-сообщение (для абонентов «МТС» и «Велком») на номера 9101 или 9102 для получения кода доступа в интернет на 60 и 180 минут соответственно, ввести код доступа в соответствующее поле Web-портала;

использовать реквизиты карты предоплаченного доступа Wi-Fi, любых тарифных планов доступа в сеть интернет на базе технологий Wi-Fi «Белтелеком» или пакета «Ясна 25» «Белтелеком».
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