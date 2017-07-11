В БелГИСС 27 июля состоится семинар «Энергоэффективность электротехнической продукции: требования в ЕАЭС, ЕС. Обязательное подтверждение соответствия в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, на семинаре будут рассматриваться основные положения новых законов и Беларуси в области технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия; техническое регулирование в области энергоэффективности энергопотребляющей продукции в рамках ЕАЭС; состояние и перспективы развития законодательства ЕС в области энергоэффективности продукции, связанной с энергопотреблением.

Кроме того, участники семинара обсудят обязательное подтверждение соответствия продукции и оборудования требованиям энергоэффективности в Беларуси; методы испытаний продукции на соответствие требованиям энергоэффективности.

Помимо этого, запланирована я экскурсия «Возможности испытательного центра БелГИСС».