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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ СП ЗАО «МИЛАВИЦА» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ
13:18 12.07.2017
В Беларуси и России открылись новые фирменные магазины белья Milavitsa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», объекты работают в крупных торговых центрах Минска: ТЦ «Замок» и ТЦ DanaMall; в Москве: ТРЦ РИО «Румянцево»; в Сергиев-Посаде: ТЦ «Капитолий»и и в Коломне - ТЦ РИО.
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