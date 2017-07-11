ЭКОНОМИКА РБ

ФИРМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ СП ЗАО «МИЛАВИЦА» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ

13:18 12.07.2017 В Беларуси и России открылись новые фирменные магазины белья Milavitsa. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», объекты работают в крупных торговых центрах Минска: ТЦ «Замок» и ТЦ DanaMall; в Москве: ТРЦ РИО «Румянцево»; в Сергиев-Посаде: ТЦ «Капитолий»и и в Коломне - ТЦ РИО.