Государственная политика в сфере энергосбережения предусматривает ежегодное повышение доли использования местных видов топлива с замещением импортируемых энергоресурсов. Одним из направлений выполнения этих требований является замена котельного оборудования, срок эксплуатации которого превысил 10 лет, а также с КПД менее 65%, на современное, энергоэффективное.

Как сообщил главный специалист инспекционно-энергетического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Евгений Медведник, во втором квартале 2017 года, после окончания отопительного сезона на котельной «ПМК-266», находящейся в городе Круглое Могилевской области, произведена замена двух котлов КВР-0,5/95, использовавших в качестве топлива дрова, на котлы КВ-РМ-1М производства Бешенковичского НПП «Белкотломаш» ООО, работающие на щепе, с механической загрузкой топлива. Котлы КВР-0,5/95 были выпущены в 2006 году и находились в эксплуатации более 10 лет. Согласно РНИ, их теплопроизводительность составляла 2х0,25 мВт/ч (0,219 Гкал/ч) вместо 2х0,5 мВт/ч (0,43 Гкал/ч), указанных в паспортных данных. Фактический КПД котлов равнялся 58% вместо паспортных 82%. Поскольку такой производительности котлов было недостаточно, задействовался котел, работающий на газообразном топливе.

Установленные котлы КВ-РМ-1М имеют теплопроизводительность 2х1 мВт (0,86 Гкал/ч) и КПД 83%. При их использовании (в течение отопительного сезона) потребление местных видов топлива возрастёт на 130 т у.т., а потребление природного газа сократится на 116,2 т у.т. Это позволит при положительных температурах наружного воздуха задействовать только один котел, второй будет находиться в резерве. В периоды резких понижений температуры будет включаться в работу второй котел. При этом природный газ использоваться не будет, оставаясь резервным топливом.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в настоящее время котлы КВ-РМ-1М подключены к системе теплоснабжения, испытаны и готовы к работе. В связи с отсутствием централизованного снабжения горячей водой в городе Круглое котельная остановлена и ожидает начала отопительного сезона.