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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНПРОКУРАТУРА СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ РАЗРАБОТКУ МЕХАНИЗМА ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
12:33 12.07.2017

Генеральная прокуратура обобщила практику применения Закона «О борьбе с коррупцией» с января 2016 г. по февраль 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, за короткий период с момента вступления в силу Закона о борьбе с коррупцией удалось обеспечить практическую реализацию его положений в соответствии с целями правового регулирования. В органах прокуратуры, иных государственных органах, организациях сформированы в целом схожие, а также верные подходы к применению норм антикоррупционного законодательства.

Для обеспечения единообразной практики применения Закона о борьбе с коррупцией Генеральной прокуратурой на постоянной основе принимаются необходимые меры организационного, методического и правового характера, в том числе в части разработки нормативных правовых актов, дачи разъяснений, направления информационных писем, проведения семинаров и круглых столов и т.д.

Проблемных вопросов системного характера, которые бы препятствовали реализации государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, защите прав и свобод граждан, общественных интересов, не имеется.

Вместе с тем отмечены некоторые трудности в применении отдельных антикоррупционных норм, направленных на минимизацию привлекательности совершения коррупционных деяний и исключение предпосылок для них.

В дополнительном анализе нуждается практика привлечения к ответственности за совершение правонарушений, создающих условия для коррупции при отсутствии умысла виновного лица, а также причины отсутствия практики изъятия имущества (взыскания расходов), стоимость которого превышает доходы, полученные из законных источников (ст. 36 Закона о коррупции).

Отмечена необходимость разработки механизма практической реализации положений об общественном контроле в сфере борьбы с коррупцией (ст. 46 Закона о коррупции) и активизации указанной деятельности.

Дополнительному обсуждению с заинтересованными государственными органами подлежит предложение о регламентации полномочий кадровых служб организаций по контролю за соблюдением государственными должностными и приравненными к ним лицами ограничений, установленных Законом о борьбе с коррупцией и соответствующими письменными обязательствами.

По итогам проведенного обобщения предложены пути решения проблемных вопросов, имеющихся в практике применения антикоррупционного законодательства.

Результаты обобщения направлены прокурорам областей, города Минска, ряду государственных органов для использования в практической деятельности.

С учетом комплексного характера и необходимости широкого общественного обсуждения путей повышения эффективности государственной антикоррупционной политики результаты обобщения планируется рассмотреть на межведомственной конференции с участием заинтересованных государственных органов, организаций, представителей научных кругов, общественности.
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