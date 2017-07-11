Распоряжением премьер-министра № 247р от 10.07.2017 г. создана межведомственная рабочая группа для разработки проекта концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, межведомственной рабочей группе поручено обеспечить разработку и внесение до 20 ноября 2017 г. в установленном порядке в Совет министров проекта концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года.

При необходимости межведомственная рабочая группа в установленном порядке может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома, специалистов китайских и европейских научных учреждений, других организаций.

Руководителем межведомственной рабочей группы назначен заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.