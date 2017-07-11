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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ELEMA ОТКРЫЛСЯ В ГРОДНО
11:16 12.07.2017
Новый магазин фирменной сети Elema открылся 11 июля в Гродно (ТД «Неман», ул. Советская, 18).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в честь открытия магазина 15-16 июля каждый посетитель фирменного магазина Elema в ТД «Неман» получит дисконтную карту в подарок. А при покупке товаров Elema до 99,99 белорусского рубля в подарок - шоколад, при покупке от 100 белорусских рублей - фирменный чехол для одежды .
Компания Elema — это крупное и успешное предприятие по производству одежды в СНГ и Европе, история которого насчитывает более 80 лет.
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