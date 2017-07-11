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ЭКОНОМИКА РБ
В БЛИЖАЙШИЕ 4 ГОДА В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 26 ДОЛГОСТРОЕВ
10:37 12.07.2017
На территории Партизанского района в 2017–2020 годах планируют ввести в эксплуатацию 26 объектов незавершенного строительства, пишет агентство «Минск-Новости».
«До конца 2017 года планируем ввести в эксплуатацию 10 таких объектов, на четырех из них строительные работы уже завершены», - рассказала заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации Партизанского района Евгения Белявская.
Так, в бывшем двухэтажном блоке клуба-столовой БГУ по улице Козлова теперь будут проходить занятия. Здание перепрофилировали в учебно-лабораторные аудитории.
Бывший детский сад на улице Чеботарева реконструировали под административное здание.
Завершена надстройка мансарды на здании специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по современному пятиборью на улице Столетова. А на улице Фроликова заработала базовая станция электросвязи сотового оператора «Велком».
В ближайшее время завершится модернизация улицы Антоновской. Сейчас на объекте ведутся работы по прокладке кабеля, установке и покраске столбов наружного освещения.
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