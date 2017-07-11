На территории Партизанского района в 2017–2020 годах планируют ввести в эксплуатацию 26 объектов незавершенного строительства, пишет агентство «Минск-Новости».

«До конца 2017 года планируем ввести в эксплуатацию 10 таких объектов, на четырех из них строительные работы уже завершены», - рассказала заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации Партизанского района Евгения Белявская.

Так, в бывшем двухэтажном блоке клуба-столовой БГУ по улице Козлова теперь будут проходить занятия. Здание перепрофилировали в учебно-лабораторные аудитории.

Бывший детский сад на улице Чеботарева реконструировали под административное здание.

Завершена надстройка мансарды на здании специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по современному пятиборью на улице Столетова. А на улице Фроликова заработала базовая станция электросвязи сотового оператора «Велком».

В ближайшее время завершится модернизация улицы Антоновской. Сейчас на объекте ведутся работы по прокладке кабеля, установке и покраске столбов наружного освещения.