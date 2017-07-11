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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ IT ТЕХНОЛОГИЙ
10:22 12.07.2017

Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по Витебской области (ГУ МАРТ по Витебской области) по результатам проведения антимонопольного расследования установлено нарушение антимонопольного законодательства ООО «Виратрон» в части осуществления недобросовестной конкуренции в отношении ООО «НовоСофт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, нарушение ООО «Виратрон» выразились в незаконном использовании товарного знака, принадлежащего ООО «НовоСофт», что привело к смешению в отношении хозяйствующих субъектов, товаров, предпринимательской деятельности.

Кроме того, ООО «Виратрон» направило недостоверную информацию о реорганизации ООО «НовоСофт», поставках оборудования и выполнении работ исключительно ООО «Виратрон» по договорам, заключенным ранее с ООО «НовоСофт».

На основании материалов, предоставленных ГУ МАРТ по Витебской области, решением комиссии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства от 14.04.2017 в действиях ООО «Виратрон» установлен факт нарушения антимонопольного законодательства, а именно запрета на недобросовестную конкуренцию, установленного подпунктами 1.1 и 1.4 пункта 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Протоколы об административном правонарушении в отношении ООО «Виратрон» и его должностного лица рассмотрены экономическим судом Витебской области, который постановил наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 400 базовых величин на ООО «Виратрон», в размере 20 базовых величин – на его директора (постановление экономического суда Витебской области от 22.05.2017).

ООО «Виратрон» обжаловало постановление экономического суда Витебской области в Верховном суде Республики Беларусь, по результатам рассмотрения жалобы постановление оставлено в силе без изменения (постановление Верховного суда Республики Беларусь от 28.06.2017).
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