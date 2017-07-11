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ЭКОНОМИКА РБ


ПОРЯДКА 200 ВАКАНСИЙ ДИРЕКТОРОВ ИМЕЕТСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ ГОРОДСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ СТОЛИЦЫ
09:39 12.07.2017

В базе данных городской службы занятости порядка 200 вакансий директоров — некоторым предлагают более 2000 руб. в месяц, пишет агентство «Минск-Новости».

«В среднем директорам предлагают 700-1000 руб. в месяц, - сказала заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Ераховец. - Самые большие зарплаты предлагают в иностранных компаниях. Так, одна из них, предлагая соискателю 2250 рублей в месяц, выставляет требования: стаж работы в качестве руководителя в строительных организациях от 10 лет, свободное владение китайским и английским языками».

В базе данных также имеется более 100 вакансий инженеров-программистов, которым предлагается хорошая зарплата при наличии соответствующих навыков. Например, одно из предприятий готово выплачивать инженеру-программисту 2400 руб. в месяц, но он должен свободно владеть английским и украинским языками, знать языки программирования, иметь опыт работы в международных компаниях.
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