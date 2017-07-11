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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 3,4%
18:27 11.07.2017
Инфляция в Беларуси за июнь 2017 года составила 0,7%, за январь-июнь потребительские цены выросли на 3,4%.
Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в июне по сравнению с маем выросли на 1,3%, с начала года - на 4,3%.
Непродовольственные товары за июнь подешевели на 0,1%, за полугодие рост составил 1%.
Цены на платные услуги за июнь выросли на 0,7%, за январь-июнь - на 5,1%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция по итогам года не должна превысить 9%.
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