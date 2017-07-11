За январь-май 2017 года Беларусь нарастила экспорт товаров и услуг на 20,6% до 13553,3 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 26841,3 млн долларов, что на 18,1% больше, чем за январь-май прошлого года. В том числе экспорт составил 13553,3 млн долларов (рост на 20,6%), импорт – 13288 млн (рост на 15,7%).

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 265,3 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 21% до 22487,5 млн долларов. Экспорт товаров увеличился на 23,2% до 10784,4 млн долларов, импорт – на 19,1% до 11703,1 млн долларов. Сальдо сложилось отрицательным на уровне 918,7 млн долларов.

Внешнеторговый оборот услуг за январь-май составил 4353,8 млн долларов (104,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил 2768,9 млн долларов (111,3%), импорт – 1584,9 млн долларов (95,4%).

Сальдо внешней торговли услугами в январе-мае сложилось положительным на уровне 1184 млн долларов (темп роста – 143,2%).