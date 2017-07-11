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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ ДОКЛАД ПО МОДЕРНИЗИРУЕМЫМ И СТРОЯЩИМСЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ
17:58 11.07.2017

Администрация президента Беларуси и Комитет государственного контроля подготовят доклад по модернизируемым и строящимся предприятиям. Такое поручение дал Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.

«Я жду конкретного доклада от Администрации президента, Комитета госконтроля по предприятиям, которые мы модернизируем и строим. Я жду доклада, как идут дела на этих предприятиях», - сказал А. Лукашенко.

Он констатировал, что были проблемы на строящихся предприятиях в Светлогорске, Добруше и других городах. В том числе все еще не открыт завод по производству легковых автомобилей.
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