В РУП «Гомельэнерго» продолжается реализация проекта «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», по состоянию на 10 июля специалистами АКОО «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» (СМЕС) полностью закончены строительно-монтажные работы по объекту. 7 июня под руководством шеф-инженеров компанией СМЕС осуществлен пуск газовой турбины на номинальных оборотах без выдачи мощности в сеть, 19 июня совершен успешный пуск газовой турбины с выдачей мощности в сеть.

В настоящее время ведется подготовка к проведению комплексного опробования оборудования и вместе с этим выполняются ремонтные работы по зданию главного корпуса Гомельской ТЭЦ-1.