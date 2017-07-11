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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОМЕЛЬСКОЙ ТЭЦ-1 ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
17:51 11.07.2017
В РУП «Гомельэнерго» продолжается реализация проекта «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», по состоянию на 10 июля специалистами АКОО «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» (СМЕС) полностью закончены строительно-монтажные работы по объекту. 7 июня под руководством шеф-инженеров компанией СМЕС осуществлен пуск газовой турбины на номинальных оборотах без выдачи мощности в сеть, 19 июня совершен успешный пуск газовой турбины с выдачей мощности в сеть.
В настоящее время ведется подготовка к проведению комплексного опробования оборудования и вместе с этим выполняются ремонтные работы по зданию главного корпуса Гомельской ТЭЦ-1.
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